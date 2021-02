Covid-19, il Papa elogia medici e infermieri: “Il loro impegno è un vaccino contro l’individualismo”

Città del Vaticano – Il Papa, nella Giornata nazionale del personale sanitario, ringrazia ancora una volta medici, infermieri, personale sanitario in prima linea nella lotta contro il Covid-19. In un messaggio nel corso della cerimonia dedicata a medici e infermieri morti a causa della pandemia, Bergoglio rende omaggio allo “svolgimento generoso e a tratti eroico della loro professione vissuta come una missione”.

“L’esempio di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno messo a repentaglio la propria vita fino a perderla – scrive Bergoglio nel messaggio letto da mons. Vincenzo Paglia – suscita in tutti noi viva gratitudine ed è motivo di riflessione di fronte a tanta oblatività”.

“L’intera società – ammonisce ancora Francesco – è chiamata a testimoniare sempre di più l’amore al prossimo, la cura per gli altri, specialmente per i più deboli. La dedizione di quanti anche in questi giorni sono impegnati nelle strutture sanitarie è un vaccino contro individualismo ed egocentrismo”.

