De Aliprandini vicecampione mondiale di slalom: le Fiamme Gialle lo festeggiano

Cortina – Festeggia Luca De Aliprandini la Guardia di Finanza. Non dista molto Predazzo da Cortina e allora il V Nucleo Atleti, e non solo, ha applaudito il suo vicecampione mondiale di slalom. Ieri l’atleta delle Fiamme Gialle ha realizzato un sogno in 2’37”88. Secondo alle spalle di Mathieu Faivre, primo al Mondiale in corso, Luca ha scritto la storia. Primo podio iridato per lui e prima medaglia internazionale, dopo tantissime gare e sacrifici sulla neve.

E allora a seguito delle congratulazioni per lui, arrivate prima dal Comandante Generale della Guardia di Finanza il Generale Giuseppe Zafarana, anche i suoi colleghi, che operano all’interno del dispositivo di sicurezza predisposto in occasione dei Campionati Mondiali di sci, lo hanno applaudito e osannato. Felicissimo De Aliprandini ha accolto con entusiasmo la festa organizzata per la sua medaglia d’argento nello slalom. Un abbraccio virtuale da parte dei militari del Corpo della Guardia di Finanza, per lo straordinario risultato ottenuto. Sono 100 i finanzieri schierati in supporto alla competizione di Cortina. Medici, supporto aereo, soccorso ed emergenza. Le Fiamme Gialle protagoniste in pista, ma anche dietro le quinte.

