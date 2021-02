La Lega Consumatori apre un nuovo sportello a Pomezia

Pomezia – Nasce a Pomezia la possibilità per i cittadini di accedere direttamente ai servizi della Lega Consumatori.

Un nuovo sportello autorizzato e scelto nel suo organico, direttamente dal direttivo Nazionale e che sul territorio di Pomezia e Torvaianica troverà simbiosi con le già esistenti realtà regionali. Il supporto sarà vivo presso la sede di “Pomezia Aiuta”, in via Singen, 34 dove già la stessa associazione opera.

La Lega Consumatori dal 1971, si rapporta con le imprese da soggetto autonomo, libero, credibile e indipendente puntando sul principio della lealtà, del rispetto e della valorizzazione di ruoli che sono diversi e che possono convergere verso gli interessi delle persone, clienti per le imprese, consumatori e utenti per le associazioni dei consumatori.

La Lega Consumatori insieme ad altre associazioni punta su un salto di qualità del consumismo italiano. Essa è consapevole, come sostiene la Caritas in Veritate, che l’intervento del mercato e del pubblico da soli o anche in accordo tra di loro non basta, per uno sviluppo equo e solidale c’è bisogno di un terzo soggetto, articolato in una pluralità di proposte e di presenze, portatore della cultura del dono, del gratuito della solidarietà.

I delegati per Pomezia, Avenale e Dimasi in coordinamento con il responsabile per la Regione Lazio, dott. Rinaldi Giuseppe, stanno completando la loro formazione per poter dare la loro disponibilità nei confronti di quei cittadini che necessitano di ausilio in materie dove da sempre, la Lega Consumatori trova il suo naturale habitat operativo, come: fisco, contraffazione, telefonia e media, energia, famiglia, alimentazione e salute, servizi pubblici, etc. Quanto prima, sarà disponibile sui canali dell’associazione il giorno e gli orari in cui lo sportello sarà attivo.

