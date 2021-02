Latina, Lupoi: “Indagini strutturali per miglioramento della viabilità territoriale”

Latina – Lo Studio Speri si è aggiudicato l’Accordo Quadro per le attività di ispezione di ponti di priorità 1 ricadenti all’interno dell’area Nord 2 di Latina. Le attività prevedono l’ispezione e la redazione di schede per i ponti e opere d’arte principali e l’analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale.

“Le nostre indagini strutturali puntano all’elaborazione di una mappa articolata e completa delle priorità di intervento e del livello di rischio nella tenuta di ponti e viadotti, che stiamo classificando con l’obiettivo di migliorare la viabilità territoriale. In relazione al quadro della difettologia per la singola opera verranno stabilite le attività successive, procedendo per classe di attenzione”.

Così Giorgio Lupoi, partner dello Studio Speri, che da cinquant’anni si occupa di ingegneria e architettura, specializzato nell’ambito hospitality, dall’advisory alla consulenza nella progettazione e costruzione.

“Questa attività rientra nelle numerose azioni analoghe che stiamo svolgendo sul territorio nazionale, sviluppando prodotti ad-hoc, anche tramite app, come ad esempio ‘Speri Bridge’, per fornire una sintesi attendibile degli esiti delle ispezioni e della relativa valutazione dei difetti, con le verifiche di sicurezza e la valutazione delle capacità degli elementi strutturali esistenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina