Luis Alberto piega la Dea: Lazio-Samp finisce 1-0

Roma – Tredicesima vittoria in campionato per la Lazio che all’Olimpico piega 1-0 la Sampdoria agganciando momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica con 43 punti. A decidere l’anticipo della 23esima giornata, che precede l’impegno dei biancocelesti in Champions contro il Bayern Monaco, la rete di Luis Alberto al 24’. Resta ferma a 30 punti la squadra blucerchiata all’11esima sconfitta.

Il match

Il primo brivido del match dell’Olimpico al 13’, Reina si avventura in un dribbling su Quagliarella ma se la cava. Dieci minuti più tardi triangolazione Correa-Luis Alberto con tiro finale dello spagnolo, Audero si salva in corner. Passa un minuto e Luis Alberto finalizza una ripartenza con un tiro appena dentro l’area deviato che beffa il portiere: 1-0 Lazio.

Poco dopo tocco d’esterno di Luis Alberto per Immobile che a tu per tu col portiere calcia alle stelle un tiro al volo. Al 32’ tiro da posizione defilata per Immobile, Audero si salva, sulla ribattuta Correa viene contenuto da un difensore. Sull’altro fronte incertezza di Acerbi che serve Quagliarella, l’attaccante da posizione defilata non ne approfitta. Ancora Lazio con una punizione invitante, la conclusione di Milinkovic-Savic viene alzata dalla barriera. Non sta a guardare la Samp, cross di Candreva, Gaston Ramirez non ci arriva di testa.

Doppio cambio per Ranieri all’intervallo, nelle fila blucerchiate entrano Jankto e Berezynski per Ramirez e Yoshida. Al 53’ Jankto verticalizza per Augello, sul crosso teso Quagliarella non riesce ad intervenire.

Nella Lazio dentro Fares e Akpa Akpro per Correa e Lulic. Occasione Samp al 62’, uscita a vuoto di Reina ma Jankto non riesce nella deviazione vincente. Per la Lazio fuori Luis Alberto e Lucas Leiva, dentro Muriqi ed Escalante. Occasione Lazio, Marusic al centro per Muriqi che dall’aria piccola non inquadra la porta. Tiro-cross di Candreva verso l’incrocio dei pali, Reina blocca.

All’80’ rasoterra di Fares dal limite, Audero blocca in presa bassa. Esce Candreva, entra Torregrossa. All’84’ lavoro per il Var per un rigore chiesto ma non concesso a Quagliarella. Nel finale apprensione per la retroguardia capitolina, tiro di Augello, murato da un difensore. Nel recupero Milinkovic-Savic tutto solo davanti ad Audero tenta il passaggio a Muriqi ma Colley spazza. È l’ultima occasione, la Lazio si impone di misura sui blucerchiati. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)