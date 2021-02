Approvati i lavori stradali a Tor San Lorenzo: un milione di euro per 4,9 chilometri

Ardea – Il lungomare di Tor San Lorenzo è pronto a rifarsi il look con nuove strade, marciapiedi e segnaletica.

Il progetto, approvato con la delibera di giunta n.38 del 18 febbraio, prevede l’esecuzione delle opere relative alla manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso tra Via Degli Ermellini e Via dei Platani e del tratto compreso tra Via delle Palme e via dei Platani.

Clicca qui per leggere la Delibera di Giunta

Sarà rifatta l’intera pavimentazione stradale con tanto di marciapiedi, segnaletica stradale nonché la messa in opera della rete di smaltimento delle acque meteoriche, per “mettere in sicurezza il lungomare ardeatino, quale arteria principale di collegamento intercomunale”, come riportato nella delibera.

L’importo dell’intera opera è di un milione di euro per il rifacimento di 4,9 chilometri complessivi.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea