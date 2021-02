Bordoni: “Ostia bollino rosso, mancano vigili e controlli sul lungomare”

Ostia – “Ostia bollino rosso, mancano vigili e controlli sul lungomare, ancora non c’è un piano per la stagione estiva e già si registrano pienoni e affollamenti“. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.

“C’è bisogno di maggiore presenza dei vigili e delle Forze dell’Ordine sul territorio, la Lega ha più volte sottolineato questa problematica in Campidoglio che evidentemente non vuole recepire. Grazie alle temperature primaverili in molti, anche questa domenica, non hanno rinunciato ad una passeggiata sul litorale romano ma con il passare delle ore la situazione è letteralmente sfuggita di mano: folle nelle strade, parcheggi pieni e traffico in tilt proveniente da Roma.

Comprensibile la voglia di uscire dei cittadini – che da mesi osservano il coprifuoco – incomprensibile che il X Municipio di concerto con il Comune di Roma non venga incontro alle normali esigenze delle persone con strategie efficaci sul territorio.

Mentre dilaga l’abusivismo nelle zone centrali e non è stato neanche tentato un transennamento per limitare gli assembramenti avremmo gradito la presenza di qualche pattuglia in più magari con lo sblocco degli straordinari per i nostri vigili urbani. Se si vuole affrontare la ripartenza del Litorale romano è necessario, innanzitutto, agire con un certo anticipo e poi avere un piano concreto e realizzabile dove vengano affrontate tutte le criticità anche con la collaborazione e il dialogo con le associazioni di categoria e i residenti di Ostia”.

