Eur Torrino, guasto ad una tubatura: residenti senza acqua da 5 giorni

Roma – “È assurdo che per un semplice guasto ad una tubatura migliaia di persone siano costrette da 5 giorni a vivere quasi senz’acqua”. Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina ed Eloisa Fanuli, dirigente Lega Municipio IX.

“Riguardo alla riparazione della condotta idrica, – prosegue la nota – i lavori stanno andando avanti a rilento ed ancora non si ha una data di chiusura. Sono state predisposte solo 3 autobotti in stazionamento per rifornire gli abitanti. Faremo piena luce su questa questione, 5 giorni senza risorse idriche nelle abitazioni è inaccettabile”.

