Feola: “L’Amministrazione di Fiumicino curi maggiormente il problema del traffico”

Fiumicino – “Finalmente dopo tanti mesi di triste isolamento il nostro comune torna ad essere vissuto pienamente dai suoi cittadini e sopratutto da chi nel fine settimana, anche grazie ad una temperatura gradevole, opta per la classica gita fuori porta.”

È quanto ha dichiarato Roberto Feola presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia-Patria e Libertà a Fiumicino, che prosegue: “Nonostante la nostra gioia per il ritorno alla “normalità” vorremmo segnalare all’amministrazione che la gestione del traffico andrebbe quantomeno rivista e se possibile migliorata.

Difatti si creano vari ingorghi dall’entrata della nostra città che proseguono fino all’entrata del borgo cittadino, uno dei punti critici è allo svincolo di via foce Micina e via delle Ombrine dove consigliamo il posizionamento, nei fine settimana, quantomeno di una volante della polizia municipale che possa evitare situazioni di disagio e dirigere il traffico”.

“Nonostante questo – ha concluso Feola – auspichiamo che ogni fine settimana il nostro territorio possa continuare ad essere luogo di vita, non solo per i nostri cittadini, ma anche per tutti quelli che si recano nella nostra città, mantenendo però quanto più possibile sotto controllo la situazione.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino