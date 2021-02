Il Papa: “Fede, preghiera e penitenza le ‘armi’ che ci dà Dio per vincere il diavolo”

Città del Vaticano – “Dobbiamo essere consapevoli della presenza” del diavolo, “di questo nemico astuto, interessato alla nostra condanna eterna, al nostro fallimento, e prepararci a difenderci da lui e a combatterlo. La grazia di Dio ci assicura, con la fede, la preghiera e la penitenza, la vittoria sul nemico”.

Lo ricorda Papa Francesco, durante la preghiera dell’Angelus. Affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli – tutti con le mascherine e distanziati tra di loro – e baciata dal sole, il Pontefice commenta l’odierna pagina evangelica, quello delle tentazioni di Gesù nel deserto, un brano che “ci indica la strada per vivere in maniera fruttuosa i quaranta giorni che conducono alla celebrazione annuale della Pasqua”; un percorso iniziato mercoledì scorso col rito delle ceneri (leggi qui), e che oggi ci fa riflettere “con lo stile essenziale di Marco”, la strada di Gesù prima di iniziare la sua predicazione.

“L’Evangelista sottolinea che lo Spirito Santo, disceso su di Lui subito dopo il battesimo ricevuto da Giovanni nel fiume Giordano, lo stesso Spirito ora lo spinge ad andare nel deserto, per affrontare il Tentatore”, sottolinea il Santo Padre, ponendo l’accento proprio sul deserto, un “ambiente, naturale e simbolico”, molto “importante nella Bibbia” poiché “è il luogo dove Dio parla al cuore dell’uomo, e dove sgorga la risposta della preghiera”. Al tempo stesso è “anche il luogo della prova e della tentazione”, dove il diavolo, “approfittando della fragilità e dei bisogni umani, insinua la sua voce menzognera, alternativa a quella di Dio”.

E “durante i quaranta giorni vissuti da Gesù nel deserto, inizia il ‘duello’ tra Gesù e il diavolo, che si concluderà con la Passione e la Croce”. “Tutto il ministero di Cristo – sottolinea Francesco – è una lotta contro il Maligno nelle sue molteplici manifestazioni: guarigioni dalle malattie, esorcismi sugli indemoniati, perdono dei peccati”. A Gerusalemme, “quando il Figlio di Dio viene rifiutato, abbandonato e, infine, catturato e condannato a morte”, sembra che il diavolo abbia la meglio. “In realtà, proprio la morte era l’ultimo ‘deserto’ da attraversare per sconfiggere definitivamente Satana e liberare tutti noi dal suo potere”.

“Questo Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto ci ricorda che la vita del cristiano, sulle orme del Signore, è un combattimento contro lo spirito del male. Ci mostra che Gesù ha affrontato volontariamente il Tentatore e lo ha vinto; e al tempo stesso ci rammenta che al diavolo è concessa la possibilità di agire anche su di noi con le tentazioni”, fa notare Francesco, che a braccio ribadisce un concetto più volte sottolineato in questi otto anni di pontificato: “Nelle tentazioni Gesù mai dialoga col diavolo, mai. Nella sua vita Gesù non ha mai dialogato col diavolo, mai. O lo scaccia via, o lo condanna, o fa vedere la sua malizia, ma mai entra in dialogo. Nel deserto Gesù non risponde al diavolo non con le sue parole ma con la Parola di Dio. Questo è l’esempio per tutti noi: quando si avvicina il diavolo e inizia a sedurci, la tentazione è dialogare con lui, come ha fatto Eva. Ma se entriamo in dialogo col diavolo saremo sconfitti. Mettetevelo in testa e nel cuore: col diavolo mai si dialoga si risponde solo con la Parola di Dio”.

“Siamo chiamati a camminare sui sentieri di Dio, rinnovando le promesse del nostro Battesimo: rinunciare a Satana, a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni”, conclude il Papa dando la benedizione. Infine l’immancabile saluto: “Auguro a tutti una buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci”.

