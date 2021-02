Mattia (PD): “Con LazioSound, la Regione Lazio investe sui talenti dei giovani”

Regione Lazio – “Con LazioSound sosteniamo la creatività dei ragazzi e delle ragazze come impegno strutturale e al contempo segnale di ripresa in un periodo complesso per tutto il settore dello spettacolo. L’appuntamento arriva a conclusione di un percorso lungo e partecipato, dove 1400 artisti under 35 si sono confrontati su idee e proposte innovative e si inserisce nell’ambito delle iniziative con cui il Lazio sta investendo sui sogni e sui giovani talenti del territorio” – commenta così Eleonora Mattia, Presidente Commissione Politiche giovanili in Regione Lazio, la finale della seconda edizione di Lazio Sound che si svolgerà nel pomeriggio presso lo Spazio Rossellini di Roma e sui canali ufficiali Facebook e Youtube della Regione Lazio

“Lo sviluppo dell’industria creativa e dell’offerta culturale regionale attraverso la valorizzazione dei talenti giovanili in tutti i campi della creatività è uno dei temi che con la proposta di legge n. 176, di cui sono prima firmataria, proviamo a sistematizzare in un quadro chiaro che mette gli under 35 al centro dell’agenda politica del Lazio. La pandemia ha messo a dura prova un’intera generazione, acuendo fragilità e marginalità, ma anche mostrando tutta la forza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Ora – conclude Mattia – è il momento del coraggio, di investire sulle politiche giovanili e quindi sul futuro del nostro Paese. Per questo ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti, il Capo di Gabinetto Albino Ruberti e il delegato alle politiche giovanili Lorenzo Sciarretta per l’iniziativa odierna e per il sostegno prezioso alla proposta di legge che spero prosegua rapidamente il suo iter.”

