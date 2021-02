Ostia – “Abbiamo constatato i lavori presso lo spazio dei giochi dei bambini del parco Ravennati di Ostia Antica, pensando ad un ripristino e sistemazione dello spazio con materiale ecocompatibile. Invece ci siamo trovati in un’invasione di cemento che ci ha lasciati di stucco, proprio in un momento in cui si parla con forza di rispetto dell’ambiente”. Inizia così una lettera dell’associazione Sos – Soccorso cittadino indirizzata alla presidente del X Municipio Giuliana di Pillo e al comando del X Gruppo Mare della Polizia Locale.

“Non sappiamo – continuano – se il tipo di intervento sia regolarmente rispettoso della destinazione a spazio verde con interventi così invasivi di cemento. Si chiede di sospendere e valutare il tipo di intervento in atto, che sembra veramente inopportuno e contrastante con la stessa destinazione di gioco dei bambini che, in caso di caduta, potrebbero avere conseguenze rovinose al loro fisico. Si spera ad una auspicabile riflessione e correzione”, concludono da Sos.

