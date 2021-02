Roma, clienti ai tavoli oltre le 18: sanzioni e chiusura per un locale a Prati

Roma – Proseguono senza sosta i controlli anti-Covid della Polizia di Stato. I vari servizi svolti nell’intera giornata di ieri, 20 febbraio 2021, che continueranno anche per tutta la giornata di oggi, 21 febbraio 2021, così come disposto dal Questore di Roma, hanno portato alla chiusura per 3 giorni di un locale nel quartiere Prati.

nello specifico, gli agenti del commissariato di zona, hanno trovato, dopo le 18:00, numerose persone che consumavano sedute ai tavoli dello stesso esercizio commerciale. Oltre alla chiusura temporanea per 3 giorni, tutte le persone presenti ed il titolare sono stati sanzionati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo