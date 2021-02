Anzio, tentano di scippare un’anziana in Piazza Cesare Battisti: fermate 4 ragazze

Anzio – I Carabinieri della Stazione di Anzio sono intervenuti questa mattina in Piazza Cesare Battisti per impedire che quattro ragazze, di cui una minorenne, scippassero un’anziana signora.

La donna, vistasi accerchiata dalle quattro ragazze, ha gridato aiuto e sono prontamente intervenuti in sua difesa i Carabinieri di Anzio che si trovavano in zona per effettuare un pattugliamento appiedato capeggiato dal Comandante di Stazione.

Le quattro sono state tutte identificate e portate immediatamente in caserma. Sono ancora in corso le operazioni di perquisizione e gli ulteriori accertamenti finalizzati a verificare se le stesse possano aver commesso qualche furto prima dell’intervento dei militari.

Notizia in aggiornamento…

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea