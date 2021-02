Approdano sull’isola di Ponza i primi vaccini anti-covid

Ponza – L’amministrazione comunale di Ponza si è attivata presso gli organi competenti e ha reso noto che dal 1 marzo verranno effettuati i vaccini covid anche sull’isola. Al momento però saranno solo alcune categorie a poter accedere.

L’amministrazione ha, infatti reso noto che saranno disponibili solo ed esclusivamente per i cittadini per gli over 80, i dializzati, i trapiantati renali, il personale sanitario e i farmacisti che non siano già stati vaccinati.

Le vaccinazioni saranno effettuate il 1 e il 2 marzo prossimo dalle 8 alle 20 presso il Poliambulatorio dell’isola.

Tutti gli interessati dovranno effettuare la prenotazione in tempi brevi accedendo al Link https://covid19.ausl.latina.it/covid19

