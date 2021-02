Calcio, Gravina rieletto presidente della Figc: “Un difficile secondo tempo, facciamo squadra”

Roma – Oggi è stato il turno della Federcalcio. Il mondo del pallone ha scelto il suo Presidente per i prossimi 4 anni. E’ ancora lui. Gabriele Gravina è stato rieletto numero uno della Figc.

Il bi-presidente del calcio ha ottenuto una buonissima percentuale di consenso pari al 73,45%. Lo sfidante era Cosimo Sibilia, già vicepresidente federale e presidente della Serie D. quest’ultimo ha ottenuto il 26,25 di voti. Al termine della sessione Gravina ha preso la parola, ringraziando l’assemblea e guardando al futuro: “Grazie per la vostra dedizione, pazienza e disponibilità a condividere un percorso importante – ha detto – il secondo tempo della nostra partita sta per iniziare, ringrazio per la fiducia, per l’affetto. Il consenso e l’entusiasmo hanno consolidato l’elaborazione del progetto strategico. Non ci potevamo fermare e non ci fermeremo, non ci siamo tirati indietro facendo sacrifici. Sarà difficile e complesso e non senza tensioni. Ora è tempo di indossare gli scarpini e iniziare a giocare, sento già il fischio dell’arbitro, grazie”. Ha poi concluso Gravina.

