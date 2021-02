Covid-19, nella Nuvola di Fuksas l’hub vaccinale dell’Eur

Roma – “Questa mattina ho svolto un sopralluogo presso il nuovo Hub vaccinale della Nuvola all’Eur assieme alla Direzione strategica della Asl Roma 2. E’ tutto pronto per iniziare la campagna vaccinale. E’ un hub vaccinale in grado di superare le 3 mila vaccinazioni al giorno. Il luogo trasmette una carica importante ai nostri operatori sanitari che sono fortemente motivati e determinati. Sono previste 50 poltrone per le somministrazioni contestuali e desidero ringraziare la Direzione strategica della Asl Roma 2 e tutti gli operatori sanitari, i tecnici gli ingegneri, gli informatici e il personale amministrativo per lo sforzo che stanno compiendo e un ringraziamento va anche all’Ente Eur per la disponibilità del sito”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Eur

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo