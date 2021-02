Fiumicino, si cala dal tetto per uscire di nascosto di casa: 14enne finisce in ospedale

Fiumicino – Tragedia sfiorata a Fiumicino, dove questa notte intorno alle 3:00 una 14enne si è calata dal tetto di una pizzeria per uscire di nascosto da casa. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la giovane volesse raggiungere la macchina del padre per prendere un telefono cellulare.

La 14enne, silenziosamente, nella notte ha scavalcato il muretto del balcone per arrivare sul tetto di un esercizio commerciale in una traversa di via Trincea delle Frasche. Per scendere e tornare a terra si è lanciata e nell’impatto si è fratturata tibia e perone.

La ragazza è riuscita a chiamare i soccorsi, che l’hanno trovata sola e stesa a terra con la caviglia fratturata. Sul luogo è intervenuto il personale sanitario dell’Ares 118 insieme a una pattuglia della Polizia.

