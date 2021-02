IX Municipio, la consigliera Alessandra Tallarico (ex M5S) passa ufficialmente alla Lega

Roma – “Aderisco con convinzione a un progetto politico per il territorio della Capitale solido e con ampie prospettive per il futuro”: È quanto afferma Alessandra Tallarico – laurea in Economia e Commercio, specializzata in risk management in ambito della PA – durante una conferenza in via delle Botteghe Oscure nel corso della quale, alla presenza del coordinatore Alfredo Becchetti e del consigliere capitolino Davide Bordoni e del capogruppo in IX Municipio Piero Cucunato, è stata ufficializzata la sua adesione alla Lega.

“Chi come me è un attivista politico e una cittadina entusiasta di fare un servizio per la collettività e per la Capitale d’Italia, non può che trovare nella Lega la casa politica a cui guardare. Il progetto di Salvini per Roma incarna al meglio la voglia di centrodestra degli italiani, romani compresi, perché parla la lingua del buon senso e propone una visione complessiva per il futuro della Capitale d’Italia. Ringrazio il coordinatore romano del partito Alfredo Becchetti e il suo staff per avermi offerto questa possibilità. Da oggi comincia una nuova avventura politica in un partito strutturato ed importante. Insieme al capogruppo Cucunato rafforzerò i temi degli esuli istriani, giuliani e dalmati, la tutela e la valorizzazione del Tevere, la mobilità scolastica sostenibile e la promozione degli eco-musei territoriali.”

Conclude la nota il coordinatore romano Alfredo Becchetti. “Alla consigliera Alessandra Tallarico va il nostro più cordiale benvenuto in squadra e siamo certi che con la sua professionalità, saprà portare un contributo fattivo al lavoro nel IX Municipio – Eur. La Lega si conferma capace di attrarre amministratori locali ben radicati sul territorio – la Tallarico ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle scorse elezioni – certi che – nel nostro Gruppo – avrà la possibilità di continuare a portare avanti al meglio le battaglie politiche in cui ha sempre creduto e che ci caratterizzano in Aula e sui territori.” Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore regionale Claudio Durigon.

“La Lega continua a crescere e ad avere nuove adesioni. Il IX Municipio dà il benvenuto ad Alessandra Tallarico, che avremo il piacere di accogliere nel partito e al nostro fianco nelle prossime battaglie. Come consigliere capitolino non posso che essere contento in generale che il Gruppo si allarghi e in particolare che ad arrivare sia una persona preparata e attiva come Alessandra Tallarico. Quest’ultima al fianco del consigliere Piero Cucunato sono convinto potrà offrire un contributo importante per il IX Municipio, un territorio strategico dove le sue competenze e le sue capacità rafforzeranno l’azione della Lega. Un passaggio importante per potenziare la nostra squadra all’interno di un quadrante vasto e con grandi criticità”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.