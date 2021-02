Latina, 21 anni fa un omicidio di mafia: oggi gli arresti

Latina – La Polizia di Stato di Latina sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di esponenti di clan di Latina, responsabili di un omicidio commesso nel gennaio del 2010 con metodo mafioso e per finalità di agevolazione mafiosa.

Dalle indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Latina e del Servizio Centrale Operativo, nell’ambito dell’operazione denominata “Moro”, gli investigatori hanno ritenuto che il delitto si inquadri nella faida scoppiata nel 2010 in provincia di Latina, tra clan da un lato, e dall’altro gruppi malavitosi, volta a ottenere il controllo delle attività criminali sul territorio pontino.

Nell’ambito di tale faida, denominata “Guerra Criminale Pontina”, l’omicidio in questione ha costituito il punto centrale di una serie di condotte criminali che, prima o dopo di esso, hanno determinato l’affermarsi sul territorio pontino dei clan in questione caratterizzati dalla capacità di porre in atto un potere di intimidazione tipico delle organizzazioni mafiose.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio

