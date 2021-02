Latina, Fdi annuncia: “Centrodestra unito alle elezioni amministrative”

Latina – “Il centrodestra arriverà unito all’appuntamento delle prossime elezioni amministrative in una coalizione che deve essere inclusiva e in cui vorremo vedere partecipi anche Cambiamo con Toti e Udc”.

A parlare è l’esponente di Fratelli d’Italia Latina, Andrea Marchiella.

“Rispetto a quanto sta emergendo in questi giorni sulla stampa – dice ancora Marchiella -, ritengo normale che in questo momento così delicato possano emergere opinioni diverse, ma queste saranno fonte di arricchimento e non certo di divisione. Dai confronti in corso uscirà una visione unica, sia sul programma su cui sono a lavoro i coordinamenti comunali, sia sul candidato sindaco su cui decideranno i vertici regionali.

La stesura del programma è nella sua fase conclusiva, mentre sul candidato sindaco Fratelli d’Italia si è presentata al tavolo delle trattative con le sue proposte, e ho fiducia che i nostri rappresentanti sapranno farle valere. Abbiamo una classe dirigente capace e preparata e non ci riteniamo inferiori a nessuno per persone o numeri, ma non è questo il momento di porre veti o picchetti.

Quel che conta è che si arrivi, spero a breve, ad un nome condiviso da tutta la coalizione, di alto profilo, competente, che possa guidare la città voltando pagina rispetto ai cinque anni di finto civismo e di totale immobilismo targato Coletta. Queste sono le caratteristiche che chiede Fratelli d’Italia e che siamo certi, saranno sposate anche dagli alleati. Altre strade, dai personalismi alle primarie, non sono praticabili. I personalismi spaccherebbero e non farebbero altro che dare un vantaggio agli avversari, mentre le primarie, soprattutto per ragioni sanitarie, non sono praticabili.

Sono certo che arriveremo ad una soluzione condivisa – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – perché tutto il centrodestra è mosso da un solo obiettivo: restituire a Latina la grandezza che merita”.