Linea 14 Tpl da Maccarese, Severini: “Gli orari non coincidono con l’uscita delle scuole. Si faccia qualcosa”

Fiumicino – “Ancora problemi con il Tpl e i cittadini chiedono aiuto. Il disagio principale, riguarda il passaggio della linea 14 dalle scuole di Maccarese verso Aranova. L’arrivo dell’autobus alla fermata, infatti, continua a non coincidere con l’orario di uscita dei ragazzi: gli studenti escono 5 minuti dopo e sono costretti, puntualmente, ad attendere ulteriori 45 minuti prima di poter rientrare a casa”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Il problema che si ripresenta – spiega il Capogruppo – è sempre lo stesso, come quello degli anni passati, ma a nulla sono servite le innumerevoli segnalazioni di noi consiglieri o dei cittadini, volte a portare all’attenzione dell’Amministrazione questa criticità. E’ vero che in parte gli orari di uscita delle scuole sono cambiati, ma si deve prendere atto della situazione e fare qualcosa per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Bisogna trovare al più presto una soluzione ed, a tal proposto, chiederò urgentemente di convocare una Commissione Trasporti per discutere sia della problematica in oggetto, sia delle modifiche al tragitto discusse ed approvate in Consiglio, ma di cui, ad oggi, non si conosce lo stato”.

“Parliamo di un disagio molto sentito, – conclude Severini – che si registra anche in altre zone del nostro territorio, non si parla di ‘capricci’ personali”.

l Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino