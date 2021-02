Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La fase attuale, caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone dai connotati sempre più primaverili, è intenzionata a protrarsi per molti giorni ancora, mantenendo sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia condizioni di prevalente stabilità atmosferica anche durante la prossima settimana. Un mite respiro in afflusso dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale determinerà inoltre un aumento delle temperature giorno dopo giorno, destinate a portarsi su valori diffusamente superiori alla norma. Gli unici intoppi saranno caratterizzati da alcune nubi sulle regioni più occidentali e dalla formazione di nebbie o nubi basse sulle zone più esposte al fenomeno, come la Val Padana, le zone interne del Centro Italia e le regioni adriatiche, dovuti al ristagno dell’aria nei bassi strati per la stasi atmosferica dettata dall’anticiclone. Ma entro la metà della settimana anche questi verranno dissolti dallo strapotere dell’alta pressione.

METEO LUNEDÌ 22 FEBBRAIO. La depressione atlantica, sempre in azione alle sue latitudini, cercherà di avanzare verso levante con una saccatura che si limiterà però soltanto a scalfire il bordo sinistro della cupola anticiclonica, ben salda sull’Europa centrale e sul Mediterraneo centrale. Accompagnerà un fronte destinato a perdersi ad inizio settimana tra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa, responsabile soltanto di alcune nubi alte e stratificate lunedì su Alpi occidentali ed isole maggiori. Si segnalano inoltre nebbie e nubi basse che disturberanno la giornata, specie nelle ore più fredde, su Val Padana, zone interne del Centro Italia, versante adriatico, in temporaneo sollevamento diurno. Qualche nube anche su regioni ioniche e Sicilia centro-orientale. Altrove invece bel tempo e contesto climatico mite dal sapore primaverile, con temperature su valori generalmente superiori alle medie.

METEO MARTEDÌ 23 FEBBRAIO. Poche novità, con anticiclone sempre dominante, tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, ad eccezione di nebbie e nubi basse ancora presenti in Val Padana, specie centro-orientale, regioni adriatiche centro-settentrionali, e zone interne del Centro Italia, tendenti però a dissolversi nel corso della giornata. Annuvolamenti su isole e Calabria, anche con alcune pioviggini fino al mattino sulla Sardegna orientale. Temperature ancora in aumento con possibili punte di 18/20°C.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: anticiclone in rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio per una giornata stabile e in prevalenza soleggiata. Qualche innocua nube sparsa nelle ore pomeridiane sulle aree interne ed appenniniche del Lazio e sull’ Umbria orientale. Da segnalare locali foschie e nebbie nottetempo ed al mattino, su vallate tosco-umbre, alto viterbese, reatino, valle del Tevere e frusinate. Ulteriore rialzo termico, punte di oltre 18°C in pianura. Venti deboli prevalentemente meridionali, salvo locali rinforzi a Scirocco moderato lungo le coste, Maremma e sull’Arcipelago toscano. Mare poco o mosso.

MARTEDI’: Giornata stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, clima molto mite, con locali picchi di 19/20°C in pianura. Foschie e nebbie talvolta estese, nottetempo ed al mattino, sulle valli Tosco-Umbre, viterbese, valle del Tevere, reatino e frusinate. Possibili locali foschie o nubi basse anche sulle aree costiere della Maremma e dell’alto Lazio. Nuove foschie in serata. Venti in prevalenza deboli da ovest-nordovest, con locali rinforzi lungo le coste laziali. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Anticiclone in graduale rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio, infatti da questa domenica e durante la prossima settimana avremo sole prevalente, ma anche foschie e nebbie nottetempo e al mattino su vallate tosco-umbre, reatino e frusinate, in sollevamento pomeridiano. Le temperature saranno in generale aumento, ben oltre la media, con punte anche di 19-21°C entro mercoledì. Una situazione di stallo che potrebbe perdurare sino a fine mese. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

Fonte: 3B Meteo