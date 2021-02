Olimpiadi, nel girone del Settebello Ungheria, Grecia e Stati Uniti

A Rotterdam, a margine del torneo preolimpico maschile di pallanuoto, la Fina ha effettuato i sorteggi dei gironi olimpici in programma al Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo: 25-27-29-31 luglio-2 agosto partite dei gironi; 4 agosto quarti di finale; 6 agosto semifinali; 8 agosto finali. Il Settebello campione del mondo e bronzo olimpico uscente partiva come prima testa di serie con la Spagna, finalista battuta a Gwangju.

Definiti gli ultimi tre posti dal preolimpico di Rotterdam con Montenegro, Grecia e Croazia (per un soffio 25-24 ai rigori contro la Russia – decisiva la parata di Bijac su Shepelev), gli azzurri sono stati sorteggiati con Ungheria, Stati Uniti, Sud Africa, Grecia, Giappone. Avanti le prime quattro di ogni girone. “E’ un girone meno forte di quell’altro però nasconde molte insidie – spiega a caldo il Cittì Sandro Campagna. “Il Giappone è sempre pericoloso e l’eventuale mancanza del Sud Africa, vorrebbe dire la partecipazione della Russia che è tornata pericolosa. Ungheria, Grecia e Stati Uniti sono comunque toste. Dobbiamo essere attenti a qualificarci tra le prime quattro, cosa mai scontata. Poi avremmo un quarto di finale difficile, ma alle Olimpiadi non esistono mai incroci morbidi a quel livello. Però va bene così, chiunque arriverà andrà bene. Importante sarà passare il turno quindi per prepararsi bene dal punto di vista tecnico e psicologico“. Esordio con il Sud Africa il 25; poi la Grecia il 27, gli Usa il 29, il Giappone il 31 luglio, l’Ungheria il 2 agosto.

Seguono i gironi e le teste di serie del torneo maschile

Gruppo A: Italia, Ungheria, Stati Uniti, Sud Africa, Grecia, Giappone.

Gruppo B: Spagna, Serbia, Australia, Kazhastan, Montenegro, Croazia.

Line Up – Sorteggio

Linea 1: Italia e Spagna

Linea 2: Serbia e Ungheria

Linea 3: Stati Uniti e Australia

Linea 4: Sud Africa e Kazakistan

Linea 5: Montenegro, Grecia

Linea 6: Croazia e Giappone

Svolgimento del torneo olimpico al Tatsumi Water Polo Centre: 25-27-29-31 luglio-2 agosto partite dei gironi; 4 agosto quarti di finale; 6 agosto semifinali; 8 agosto finali. (federnuoto.it)

(foto@deepbluemedia)

