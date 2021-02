Ostia, si infiltra nella tenuta del Presidente della Repubblica per andare in spiaggia: denunciato

Ostia – I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia sono intervenuti, su segnalazione dei colleghi in servizio presso la Tenuta Presidenziale di Castel Fusano, presso il litorale prospicente la predetta area riservata. I Carabinieri hanno subito individuato una persona che, incurante dei divieti presenti sull’area, passeggiava su quel tratto di arenile. Il fermato, sprovvisto di documenti di identità, al successivo accertamento è risultato essere un 31enne di origine pakistana irregolare sul territorio dello Stato ed è stato denunciato in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

