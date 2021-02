Sabaudia, nel parco di via Saint Medard en Jalles arriva l’area fitness

Sabaudia – Il Comune di Sabaudia ha aderito, con Delibera di Giunta, all’avviso “Sport nei parchi” promosso nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI e finalizzato a predisporre un piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie nei parchi urbani.

L’iniziativa prevede la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse e i Comuni – che vadano oltre il periodo di emergenza – per l’utilizzo di aree verdi comunali.

In particolare, il Comune di Sabaudia intende partecipare alla “Linea di intervento 2” finalizzata all’identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare a “Urban sport activity e weekend” ovvero alla creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate, c.d. isole di sport, messe a disposizione dall’Ente e gestiste da ASD/SSD che, previo accordo, potranno svolgere durante la settimana la propria attività e nel week end si impegnano ad offrire un programma gratuito destinato alla comunità con particolare attenzione a bambini, ragazzi, donne e over 65. A tal fine, in sinergia con il Settore Tecnico, è stata individuata l’area pubblica sita in via Saint Medard en Jalles di circa 3000 mq, facilmente accessibile, priva di barriere architettoniche e compatibile, dal punto di vista urbanistico e ambientale, con le finalità del progetto.