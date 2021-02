Ostia – L’Istituto Comprensivo “Aristide Leonori” di Acilia è stato il primo istituto di Roma ad inaugurare il progetto Nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro – Boschi diffusi” promosso dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

“Nella mattinata del 18 febbraio sono stati consegnati alla scuola un totale di 30 esemplari: 10 lecci, 7 sughere, 5 cerri, 4 ginestre odorose, 4 ginestre dei carbonai. Il progetto vuole coinvolgere i giovani nella creazione di un unico grande bosco diffuso su tutto il territorio nazionale”, si legge in una nota di Maria Puglisi, referente scolastica del progetto.

“Le studentesse e gli studenti potranno verificare i progressi del progetto su una mappa digitale, tramite cartellini con ‘codice Qr’ infatti, che saranno consegnati in seguito, si potranno individuare i luoghi in cui sono stati piantati tutti gli alberi in Italia, che saranno in progressivo aumento e si potrà comprendere di quanti e quali vantaggi usufruirà l’ambiente, derivanti dalla co-presenza di più specie arboree.

“Più piante si metteranno a dimora – prosegue la referente – e maggiore sarà il risparmio di Co2. Dunque la ‘mission’ del progetto, oltre alla costituzione di ‘boschi diffusi’, si prefigge una presa in carico ed una amorevole responsabilità da parte di tutta la comunità scolastica nella cura del boschetto, della sua crescita e della sua salute”.

“Successivamente alla consegna delle piantine sono previsti almeno due incontri online per ogni classe, con il personale del Reparto Biodiversità Roma Distaccamento di Castel Fusano specializzato in educazione ambientale, per la presentazione del progetto, del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nonché di tutti i nostri Reparti Carabinieri Biodiversità e delle Riserve d’Italia”.

“Si potrà inoltre sviluppare insieme, la conoscenza sia degli esemplari del nostro bosco che degli esemplari dei ‘boschi diffusi’ in altri territori con differenti fasce fitoclimatiche e si affronterà l’argomento del progetto triennale che per questo anno scolastico 2020-2021 è ‘130mila ettari di biodiversità e un albero in più per il futuro'”.

“Nel giardino della scuola – aggiunge Puglisi – Primaria e dell’infanzia con la presenza del Dirigente Scolastico Prof. Francesco Ricciardi e con la partecipazione degli insegnanti e del personale Ata della scuola, i piccoli alberi di 30/40 cm e arbusti, dotati di vasi biodegradabili, sono stati messi a dimora nel terreno direttamente dagli alunni, sotto la guida degli esperti del Reparto Biodiversità di Roma e dei volontari dell’associazione territoriale del X Municipio ‘Zolle Urbane’, che da due anni circa si occupano della realizzazione e della cura di un orto didattico insieme ai bambini, alle bambine e agli insegnanti all’interno del progetto d’inclusione e di sostenibilità ambientale ‘Green sPace'”.

“Durante la pandemia – conclude Puglisi – promuovere nella scuola progetti di sensibilizzazione ambientale, lezioni all’area aperta e il contatto con la natura rappresentano un’ opportunità per le nuove generazioni oltre che un buon modo di abbassare il rischio di contagio da coronavirus nella nostre aule”.

