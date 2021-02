Anzio – Si è svolto domenica 21 febbraio un nuovo evento ecologico di pulizia spiaggia promosso dall’Organizzazione di Volontariato per la difesa della flora e fauna acquatica “Care The Oceans” , dalla Onlus “Creature del Mare” e da “Castelli in Green”, patrocinato dal comune di Anzio. Circa una sessantina di volontari, inclusi alcuni minori, si sono ritrovati per effettuare la pulizia di tutti i rifiuti presenti su un tratto di arenile del lido di Lavinio.

“Dopo i vari divieti dei Dpcm – si legge in una nota stampa degli organizzatori -, le associazioni hanno ripreso appieno le proprie attività nel rispetto delle normative anti-Covid. Promuoviamo un messaggio di rispetto della flora e fauna, con azioni e campagne dirette, volte a sensibilizzare le persone e a segnalare alle Amministrazioni comunali e alle autorità tutte le azioni illegali dell’uomo in ambiente marino costiero, messaggi questi enunciati durante il briefing di inizio attività”.

“L’evento di pulizia – continuano i volontari di Care The Oceans – è stato preceduto da un intervento teso a sensibilizzare le persone sulla riduzione del consumo di plastica, primo fautore dell’inquinamento dei mari. La possibilità di avere un seguito nutrito di volontari permette di utilizzare questi eventi per far capire alle persone quanto sia ancora più importante quello che si fa ogni giorno a casa, consumando responsabilmente, riducendo quasi a zero il consumo di plastica, prima che nell’evento di pulizia, essendo più dell’80 percento della plastica che troviamo negli oceani derivante da fonti terrestri“.

“L’evento ha visto la partecipazione anche del gruppo scout dei Castelli Romani, il gruppo subacqueo Diveplus di Roma, Lavinio Civica e l’Aipd – Associazione Italiana Persone Down Anzio Nettuno. Si invitano i cittadini a partecipare ai prossimi eventi che si terranno sempre i sempre nel territorio di Anzio (Rm), rimanendo aggiornati attraverso i canali social”.

