Covid-19 a Fiumicino, 249 i positivi. Montino: “Maccarese e Focene tra le località più colpite”

Fiumicino – “I positivi nel territorio di Fiumicino oggi sono 249, secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3. Di questi, 140 sono donne, 109 uomini, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.30″. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto a ieri (leggi qui), dunque – prosegue – abbiamo 13 nuovi casi a fronte di 10 guariti. Isola sacra e Fiumicino detengono il 62% dei casi, seguite da Parco Leonardo (9%), Focene e Maccarese (entrambi al 6%)“.

“Alla luce anche di quanto accaduto ieri nel plesso di via Rodano a Isola sacra, dove sono stati riscontrati 19 casi di coronavirus, di cui due appartenenti alla variante inglese leggi qui– conclude Montino –, motivo per cui la Asl ha deciso di chiudere la scuola per 14 giorni, il tempo necessario alla quarantena per docenti e alunni, invito la cittadinanza alla massima attenzione. Non bisogna sottovalutare la situazione, basta poco perché possa degenerare e farci fare molti passi indietro. Pertanto occorre seguire con grande scrupolo e in ogni occasione tutte le indicazioni delle autorità sanitarie in materia di prevenzione dei contagi”.

