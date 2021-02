Incidente a Torvaianica Alta, donna investita finisce in ospedale in codice rosso

Pomezia – Grave incidente a Torvaianica Alta, dove una donna di 45 anni è stata investita questo pomeriggio intorno alle 13:00.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento ma secondo una prima ricostruzione una Mercedes Classe A avrebbe perso il controllo dell’auto invadendo il marciapiede, travolgendo la donna e andando ad urtare contro un altro veicolo mentre tentava di rientrare sulla carreggiata.

La 45enne è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Pomezia.

La strada dove è avvenuto il sinistro, via Giovanni Gronchi, è stata chiusa per permettere i soccorsi ed è stata riaperta in un secondo momento. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti della Polizia Locale di Pomezia.

