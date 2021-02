La variante inglese dilaga, Torrice diventa zona rossa: Zingaretti firma l’ordinanza

Roma – “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese. Per il Comune si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del Dpcm 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 24 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Clicca qui per leggere l’ordinanza

“Il Comune di Torrice è ufficialmente ‘zona rossa’. Questa mattina il presidente Zingaretti ha firmato l’ordinanza. Alla luce di questo provvedimento bisogna tenere altissima la guardia tra i cittadini, gli operatori sanitari, il personale scolastico e le autorità. È una fase delicatissima che richiede molta responsabilità da parte di ciascuno per evitare provvedimenti come quello citato. La provincia di Frosinone è un territorio ad altissimo rischio in questo momento, pertanto occorre la collaborazione di tutti. ” Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)