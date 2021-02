Ladispoli, completati i lavori di ristrutturazione della passerella Bitti

Ladispoli – “Prosegue l’impegno dell’amministrazione del sindaco Grando per riqualificare e rendere sempre più sicuri i ponti che sorvolano i corsi d’acqua di Ladispoli”. Le parole sono dell’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis, che ha annunciato il completamento dei lavori sul ponte Bitti che collega il lungomare centrale al lungomare Marco Polo e gravemente danneggiato dal tornado del novembre 2016.

“I lavori a causa dell’emergenza sanitaria in corso – ha proseguito De Santis – si sono protratti per più del previsto ma, finalmente, il ponte Bitti è nuovamente percorribile. Nell’ambito del progetto di ristrutturazione dei ponti pedonali di Ladispoli sul Bitti abbiamo realizzato una manutenzione completa della struttura partendo dalla revisione delle componenti metalliche, alla sostituzione della pavimentazione in legno per arrivare alla ripristinazione del sistema di illuminazione. Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione per la riqualificazione di tutti i ponti pedonali per avere una lunga e suggestiva passeggiata davanti al mare da lungomare Marco Polo fino al lungomare Marina di Palo”.

