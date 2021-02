Nettuno, Tomei: “Al via i lavori di rifacimento dell’asfalto in via dello Scopone”

Nettuno – “Questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via dello Scopone. Un’area situata nella periferia di Nettuno, troppo spesso trascurata”, lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici di Nettuno, Fabrizio Tomei.

“Questa Giunta – aggiunge – dimostra ancora una volta di essere interessata a risolvere i problemi di tutti i cittadini senza fare distinzioni. L’inizio dei lavori di asfaltatura in via dello Scopone, attesi da anni dagli abitanti della zona, rappresenta un’importante risultato ottenuto grazie al lavoro coordinato con il Consiglio comunale. Ringrazio per questo il gruppo Consiliare Forza Italia, e in particolare i consiglieri Elisa Mauro, Ilaria Bartoli e Ivano di Pietro, per l’attenzione e l’impegno mostrati nel perseguire questo risultato”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno