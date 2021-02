Palestra, scuola o centro commerciale: quale futuro per la caserma dell’Infernetto?

Ostia – L’intenzione di trasferire le attività che ora animano la Caserma Gen. D. “Angelo Dus” – in via Croviana nel quartiere romano Infernetto – ha aperto la strada a nuove riflessioni sull’area non ancora oggetto di un preciso progetto di riutilizzo (leggi qui). La fase di ascolto del territorio sta portando i primi contributi.

La proposta di rigenerazione urbana promossa da Savills Investment Management SGR e progettata dallo studio di architettura Barreca & La Varra si propone come un’occasione di valorizzazione per via Croviana all’Infernetto. Il progetto vuole integrare destinazioni d’uso residenziale e servizi utili alla collettività, cercando di fornire alcune risposte alle esigenze della popolazione locale.

Lo scopo è costruire un intervento partecipato, includendo il più possibile le istanze coerenti degli abitanti e i bisogni della zona. Ed è proprio da questa fase di ascolto – ancora in corso – che emergono le prime indicazioni.

Il quartiere Infernetto è caratterizzato da una limitata presenza di attività commerciali, servizi, spazi di aggregazione e di utilità pubblica. Una condizione che rende spesso necessario spostarsi per soddisfare le esigenze quotidiane.

Il quartiere è inoltre soggetto a rischio idrogeologico, a causa delle falde idriche sotterranee poco profonde o sub-affioranti, a cui si aggiunge un rischio idraulico da allagamenti, causati dall’esondazione dei canali di bonifica presenti in zona e dalla difficoltà di deflusso e smaltimento delle acque piovane.

A fronte di queste criticità locali e del prossimo svuotamento della Caserma, l’obiettivo di una nuova iniziativa deve preservare il territorio da possibili occasioni di abbandono e allo stesso tempo garantire interventi che possano favorire lo sviluppo dell’area.

Il dialogo con cittadini e organizzazioni locali sta facendo emergere tre grandi richieste: attività per la cultura, aggregazione e lo sport, infrastrutture scolastiche, iniziative di sviluppo di economia locale. La realizzazione di spazi adibiti ad attività extrascolastiche, culturali e sportive, rappresenta un’esigenza forte.

La zona è servita da strutture sportive che potrebbero essere aperte a tutti. Inoltre, è percepita la carenza di aree pubbliche che possano diventare centri di aggregazione e di socialità. Anche la necessità di potenziare le strutture scolastiche è molto sentita; il territorio esprime il desiderio di un istituto superiore in grado di accogliere e formare i ragazzi dell’area.

L’idea di una nuova iniziativa progettuale in via Croviana punta a fare della riprogettazione e rigenerazione dell’area un’occasione di riqualificazione per l’intero quartiere. Un modo per restituire ai cittadini uno spazio da vivere, preservando tranquillità, sicurezza e vivibilità.

Unendo prospettive pubbliche e private, un nuovo progetto potrebbe quindi ospitare scuole, attività sportive, uffici e piccoli esercizi commerciali, nonché nuove residenze per un ingombro volumetrico in linea – non in rottura – con la superficie ora occupata dalla caserma. In questo modo l’area potrebbe prendere la forma di uno spazio urbano contemporaneo, vivibile e a misura d’uomo.

