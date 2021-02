Rissa di San Valentino a Scauri: nei guai 6 ragazzi di Gaeta

Minturno – Nella giornata di ieri, a conclusione di attività investigativa svolta dai militari del Comando della stazione Carabinieri di Scauri, conseguente ad una rissa che si era verificata il 14 febbraio scorso in quel centro, venivano identificati e denunciati sei giovani di Gaeta (tra i 19 e 20 anni) che, per futili motivi, si erano tra loro “affrontati” in una delle piazze circostanti.

In particolare due di questi, al sopraggiungere della pattuglia del Norm – Sezione radiomobile di Formia, favorivano la fuga dei restanti, successivamente individuati grazie anche alla disamina delle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza. L’intervento dei militari dell’arma consentiva di evitare che i fatti potessero degenerare con più gravi conseguenze.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

