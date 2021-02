Sci di fondo, ai Mondiali di Oberstdof 20 azzurri convocati

E’ tempo di grandi competizioni sportive invernali. Se lo sci termina momentaneamente le sue gare, al Mondiale di Cortina, aspettando la Coppa del Mondo del fine settimana, arriva lo sci di fondo a promettere medaglie iridate.

E a farlo sono i due pupilli della Nazionale Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Un’ottima stagione in Coppa del Mondo ancora in corso per entrambi fa da garanzia alla competizione iridata che prenderà il via il prossimo 25 febbraio in Germania. Oberstdof è una località conosciuta dagli azzurri e sono 20 di loro a scendere sulle piste tedesche per salire poi sul podio. Fino al 7 marzo sarà battaglia con sci ai piedi e bacchette in mano.

11 uomini e 9 donne saranno i protagonisti del torneo. Di seguito le convocazioni della Federazione Italiana Sport Invernali

Squadra Femminile

Nicole Monsorno (Fiamme Gialle), Greta Laurent Greta (Fiamme Gialle), Emilie Jeantet Emilie (Esercito), Martina Di Centa Martina (Carabinieri), Franchi Francesca (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle), Comarella Anna (Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena), Ganz Caterina (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle), Scardoni Lucia (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle), De Bertolis Ilaria (Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena)

Squadra Maschile

Simone Mocellini (Fiamme Gialle), Maicol Rastelli (Esercito), Davide Graz (Fiamme Gialle), Simone Daprà (Fiamme Oro), Paolo Ventura (Esercito), Diethmar Noeckler (Fiamme Oro), Mirco Bertolina (Carabinieri), Stefano Gardener (Carabinieri), Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle), Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani (Esercito).

Il programma delle gare

Giovedì 25 febbraio

Qualificazioni sprint TC femminile e maschile ore 12.15

Finali sprint TC femminile e maschile – ore 15.15, diretta tv Raispoort ed Eurosport

Sabato 27 febbraio

Skiathlon (7,5 km TC+7,5 km TL) femminile – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Skiathlon (15 km TC+15 km TL) maschile – ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Domenica 28 febbraio

Semifinali team sprint femminile e maschile – ore 11.00

Finale Team sprint femminile e maschile – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Martedì 2 marzo

10 km TL femminile – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mercoledì 3 marzo

15 km TL maschile – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Giovedì 4 marzo

Staffetta 4×5 km femminile – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Venerdì 5 marzo

Staffetta 4×10 km maschile – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sabato 6 marzo

30 km TC mass start femminile – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Domenica 7 marzo

50 km TC mass start maschile – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport