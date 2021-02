Tpl a Latina, Bellini: “Bus turistici integrativi disponibili fino al 30 giugno”

Latina – “Il potenziamento della rete del trasporto pubblico locale con gli autobus turistici di Astral rimarrà effettivo per altri 4 mesi. Nei giorni scorsi abbiamo ottenuto il beneplacito dall’Astral per la fornitura fino al 30 giugno prossimo dei 12 autobus turistici che metteranno a disposizione 1.100 km al giorno in più da inserire nell’organizzazione del servizio”.

A parlare è Dario Bellini Assessore a Trasporti e Mobilità di Latina che prosegue: “Mediamente, ogni giorno, questi mezzi aggiuntivi trasportano circa 300 persone, segno evidente che il potenziamento era un’operazione necessaria anche per coprire la doppia entrata e uscita dei ragazzi che frequentano le scuole superiori.

Un lavoro frutto del coordinamento tra istituzioni e colgo l’occasione per ringraziare la Regione Lazio e il Prefetto di Latina, dott. Maurizio Falco, per la sensibilità e la disponibilità mostrata di fronte al delicato tema dei trasporti. Ricordiamo a tutti i cittadini che utilizzano gli autobus turistici integrativi di munirsi sempre del titolo di viaggio valido in quanto anche su questi mezzi vengono effettuati i controlli di rito”.