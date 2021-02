Vaccini anti-Covid, il Sindaco di Civitavecchia convoca la Conferenza locale per la sanità

Civitavecchia – “Prepararci al piano delle vaccinazioni, ragionando di squadra tra autorità sanitarie e amministrazioni comunali. Con questo preciso obiettivo ho inviato la lettera di convocazione della Conferenza locale per la sanità della Asl Roma 4, di cui sono presidente”. Ad annunciarlo è Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia.

“Incontrandomi con i colleghi sindaci dei comuni della Asl e con il direttore Quintavalle – spiega Tedesco – avremo l’occasione di approfondire il tema dei tempi della campagna di vaccinazione anti-Covid, degli spazi che sarà necessario reperire e delle modalità con cui tale campagna dovrà essere portata avanti. L’operazione di immunizzazione dei cittadini sarà il perno sul quale fare leva per consentire la ripartenza e quindi è bene che ognuno faccia la sua parte, per non farsi trovare impreparati”.

“Oltre a ciò, nella riunione che terremo il prossimo 3 marzo, in modalità videoconferenza, potremo affrontare altri temi importanti per la sanità pubblica territoriale sul tappeto”, conclude il Sindaco.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia