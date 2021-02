Banco farmaceutico, raccolti 237 farmaci nelle farmacie comunali di Ladispoli

Ladispoli – “Flavia Servizi desidera ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla Settimana della raccolta del farmaco del Banco farmaceutico che si è svolta nei giorni scorsi. Nelle quattro farmacie comunali sono state raccolte 237 confezioni di farmaci“. A renderlo noto è Flavia Servizi.

“La raccolta – spiegano – riguardava i soli farmaci senza obbligo di ricetta medica e si è inizialmente concentrata sulle categorie più utilizzate: antinfluenzali, antinfiammatori, antinfluenzali. I farmaci saranno consegnati agli oltre 1.859 enti assistenziali convenzionati con Banco farmaceutico che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche”.

