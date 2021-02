È morto Antonio Catricalà, ex Garante dell’Antitrust

Roma – È morto Antonio Catricalà. Il corpo senza vita dell’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, che aveva 69 anni, è stato trovato sul balcone del suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli di Roma.

Sul posto la Polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. A quanto si apprende da fonti investigative, Catricalà si è suicidato: l’ex sottosegretario si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Il suicidio sarebbe avvenuto sul balcone dell’abitazione tra le 9.30 e le 10 di questa mattina.

“Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto l’onore e il privilegio di lavorare con lui. È un dolore fortissimo”. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta alla notizia della morte. (fonte Adnkronos)

Il cordoglio di Adr

Aeroporti di Roma esprime sgomento, enorme dolore e profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del presidente della società, prof. Antonio Catricalà. Tutti i dipendenti del Gruppo ADR si stringono intorno alla sua famiglia e ai sui cari.