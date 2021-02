Fiumicino, la biblioteca di villa Guglielmi chiude al pubblico… ma solo per un giorno

Fiumicino – Per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza di parte dell’impianto elettrico, la biblioteca comunale “Giulio Regeni” di villa Guglielmi rimarrà chiusa per tutta la giornata di venerdì 26 febbraio prossimo. A darne notizia è il Comune di Fiumicino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino