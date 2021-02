Fondi, aggredirono connazionali con accette e bastoni: daspo Willy per 5 indiani

Fondi – La Polizia di Latina, nel consueto attento e meticoloso monitoraggio dei soggetti pericolosi, ha adottato nei confronti di cinque cittadini indiani il cosiddetto Daspo Willy – dal nome di Willy Monteiro Duarte ucciso nel settembre dello scorso anno a Colleferro nel corso di una brutale aggressione – che ha ampliato le misure di prevenzione del Questore nei confronti dei soggetti pericolosi per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Il provvedimento prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento a quanti siano stati denunciati o condannati, anche in via non definitiva, per reati commessi all’interno o nelle vicinanze di bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco, discoteche, etc.

L’attività svolta dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine ha avuto inizio nel settembre 2020, quando i cinque stranieri si resero responsabili del brutale pestaggio, utilizzando anche bastoni ed accette, di due loro connazionali all’esterno di un bar di Fondi.

Agli stessi il Questore di Latina ha applicato il divieto di accesso e stazionamento, per la durata di anni due, ai locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini.

