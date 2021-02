Il Comune di Ardea assume un Dirigente di Area Tecnica: online il bando per candidarsi

Ardea – E’ online il nuovo bando di concorso per la selezione di un dirigente dell’area tecnica nel Comune di Ardea. Il posto sarà a tempo pieno e indeterminato.

“Grazie alla programmazione redatta nel 2020, siamo finalmente riusciti ad attivare anche questo concorso che permetterà di identificare una figura stabile e a tempo indeterminato per il coordinamento del vasto Ufficio Tecnico”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Possidoni.

