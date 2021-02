L’Italia travolge Israele 12 a 0: è qualifica agli Europei di calcio del 2022

Firenze – Sarà un’altra estate da vivere in campo con le ragazze di Coach Bertolini quella del 2022. Scenderanno in gara per gli Europei di calcio, che poco fa hanno conquistato con Israele.

Un risultato tennistico al termine della partita di qualificazione di oggi pomeriggio allo Stadio Franchi di Firenze. L’Italia ha battuto 12 a 0 le avversarie ed è rientrata fra le tre migliori squadre che hanno strappato il pass per la competizione continentale.

Il team azzurro ha chiuso il girone in seconda posizione, alle spalle della Danimarca. Riesce anche ad evitare un pericoloso play off l’Italia, grazie alle sette reti segnate al primo tempo. Doppietta di Giacinti al 3’ e al 13’, in seguito il bomber Bonansea ha allungato con un gol al 5’. A seguito in gol, sono andate anche David (autogol al 19’), Girelli al 30’, Salvai al 44’ e Rosucci al 47’.

Al secondo tempo non è cambiata la storia in campo e la Nazionale azzurra ha dilagato. Sabatino ha firmato due gol al 55’ e al 70’, Caruso ha insaccato al 67’. Bonansea di nuovo goleador all’81’. Anche Manuela Giuliano ha segnato. Gol di chiusura ‘pratica qualifica’ al 92’.

La fase finale degli Europei si giocheranno in Inghilterra. Al momento sono qualificate Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Olanda (campione in carica), Norvegia, Spagna e Svezia. Le tre mancanti usciranno dai playoff che si giocheranno tra le sei peggiori seconde.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

💙🇮🇹Q U A L I F I C A T E🇮🇹💙

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🎯 Le #Azzurre parteciperanno a Women’s EURO 2022 🙌🏻 #ItaliaIsraele #WEURO2022

#Nazionale #VivoAzzurro Pubblicato da Nazionale Femminile di Calcio su Mercoledì 24 febbraio 2021

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport