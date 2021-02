“Lolita” …in 5 minuti!

Nonostante lo scandalo suscitato dal romanzo al momento della pubblicazione, non esistono termini osceni nelle descrizioni e tantomeno nello stile del libro che è la storia della perversa relazione tra un uomo di mezza età e una ragazzina appena dodicenne. E il termine “lolita” è diventato parte del linguaggio comune: come riporta la Treccani, sta a significare “adolescente precoce, che già suscita desideri sessuali, specialmente in uomini maturi”.

Come disse Stanley Kubrick, che dal libro di Nabokov ha tratto il film omonimo di altrettanto successo, la storia “usa come criteri lo shock totale e lo straniamento, che gli amanti, in tutte le grandi storie d’amore del passato (“Romeo e Giulietta”, “Anna Karenina”, “Madame Bovary”, “Il rosso e il nero”), hanno prodotto sulle persone intorno a loro”.

Vladimir Nabokov (Pietroburgo, 22 aprile 1899 – Montreux, 2 luglio 1977) scrittore, saggista, critico letterario, , entomologo, drammaturgo e poeta russo naturalizzato statunitense, noto come uno dei più perfetti scrittori moderni sia nella lingua materna, sia in inglese. Il romanzo Lolita fece conoscere Nabokov ad un pubblico mondiale, offrendo una perfetta immagine della società USA con i suoi miti e le sue ossessioni, soprattutto il sesso. E l’ossessione del sesso si ripresenta specialmente in “Ada o ardore”, insieme all’ambigua duplicità della realtà e alla passione del gioco, temi tipici dello scrittore.

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

Il Faro online – Clicca qui per riascoltare tutte le pubblicazioni di “Un libro in 5 minuti”