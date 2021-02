Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’ultima settimana di febbraio si apre all’insegna dell’alta pressione in rimonta ma anche delle nebbie e delle nubi basse su buona parte della Penisola. Il risveglio è stato grigio sulle pianure del Nord, sui litorali del medio alto versante adriatico e a tratti anche sul Tirreno, lo Ionio e la Sardegna. Sono le conseguenze di una massa d’aria ancora molto umida che con l’aumento barico tende a comprimersi in prossimità del suolo generando nebbie e foschie, ma non andrà sempre così. Dalle latitudini africane aria molto asciutta e piuttosto calda in quota sta ulteriormente arricchendo la matrice anticiclonica e nel corso dei prossimi giorni sarà in grado di assorbire completamente l’umidità in eccesso favorendo la scomparsa pressoché totale delle nebbie. Già da mercoledì andrà molto meglio ma vediamo una panoramica per l’intera settimana:

METEO MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO. Ultime nebbie solo al mattino. ulteriore assorbimento dell’aria umida nei bassi strati con una giornata che vedrà nebbie e foschie solo al mattino e in forma isolata sulla Valpadana e localmente lungo i litorali adriatici e del basso Tirreno mentre per il resto della giornata sarà il sole a prevalere. Al Nord tempo soleggiato su tutti i settori, salvo foschie e nebbie ma solo al mattino su Val Padana centro-orientale e Adriatico. Temperature in rialzo, massime comprese tra 15 e 20. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi, qualche foschia al mattino sull’Adriatico e sulle zone interne tirreniche. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 20, inferiori sull’Adriatico. Al Sud cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, qualche innocuo addensamento su Salento e Calabria tirrenica. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.

METEO GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO: risveglio senza nebbia da giovedì con al più qualche leggerissima foschia nelle valli incassate appenniniche. Il sole prevarrà ovunque per tutta la giornata. In particolare, al Nord previsto bel tempo con sole prevalente su tutti i settori salvo isolate e poco durevoli foschie al primo mattino sulla Val Padana. Temperature stabili, massime comprese tra 15 e 20. Al Centro, alta pressione e sole prevalente, escluse alcune foschie nelle valli tirreniche e in Umbria al primo mattino. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22, inferiori sull’Adriatico. Al Sud cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, qualche rara foschia al mattino nelle valli appenniniche. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: si rinnovano condizioni di stabilità diffusa su Toscana, Umbria e Lazio con potente anticiclone subtropicale. Giornata soleggiata, clima molto mite con picchi di 20/22°C. Possibili foschie e locali banchi di nebbia, tra la notte ed il mattino, sulle valli Tosco-Umbre, reatino e frusinate, ma localizzate e in rapido dissolvimento. Venti in prevalenza deboli variabili con qualche rinforzo da Est-Nordest sulle zone interne, locali rinforzi da Nordovest lungo le coste e arcipelago Toscano. Mare poco mosso o localmente mosso lungo le coste laziali e sull’Arcipelago toscano.

GIOVEDI’: ancora una giornata stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, clima che si mantiene ancora molto mite, con picchi di 20-22°C nelle ore pomeridiane. Foschie con possibili locali banchi di nebbia non esclusi, tra la notte ed il mattino, nelle valli interne. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Potente anticiclone subtropicale nei prossimi giorni spegnerà l’inverno. Tanto sole almeno fino al weekend, ma anche possibili foschie e nebbie nottetempo e al mattino su vallate tosco-umbre, reatino e frusinate, in sollevamento pomeridiano. Le temperature saranno in generale aumento, ben oltre la media, con punte anche di 20-22°C entro mercoledì. Una situazione di stallo che potrebbe perdurare sino a fine mese.

Fonte: 3B Meteo