Un centro di aggregazione per combattere il disagio giovanile: l’idea del X Municipio

Ostia – Un centro aggregativo che possa combattere il disagio giovanile e assicurare il benessere dei ragazzi e delle ragazze che abitano il territorio. E’ l’idea del X Municipio, che proprio in questi giorni ha pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori.

Il centro sarà suddiviso in quattro sedi: una nell’entroterra nord, dedicata alle zone di San Francesco, Dragoncello, Dragona e Ostia Antica; una nell’entroterra sud, per Acilia, Casal Bernocchi e Malafede; una per Ostia Levante e Infernetto e una per Ostia Ponente. L’obiettivo è infatti quello di garantire una distribuzione omogenea sul territorio e consentire la partecipazione alla gara anche a piccole e medie imprese.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO DI GARA

Scopo delle strutture, si legge sul bando, sarà quello di “rappresentare un luogo di incontro per gli adolescenti del territorio tra i dodici e i diciassette anni” per “promuovere la partecipazione attiva, il protagonismo e l’autonomia responsabile dei ragazzi, mirando al loro empowerment per prevenire il rischio di disagio sociale”.

L’appalto, per il quale sono stati stanziati oltre 514mila euro (più Iva), decorrerà dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2022. Gli interessati potranno presentare un’offerta sulla piattaforma Mepa fino alle ore 12.00 del 10 marzo 2021.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio