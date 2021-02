XXI Giornata di raccolta del farmaco nel sud Pontino, don Cristoforo: “561 volte grazie”

“561 volte grazie. Quest’anno nonostante la pandemia e la difficile situazione economica del nostro territorio e dell’intera nazione, la solidarietà ha vinto ancora”.

Don Cristoforo Adriano, parroco di San Pietro Apostolo di Minturno e Vicario dell’omonima Forania, ha manifestato soddisfazione ed entusiasmo per la sensibilità dimostrata dai cittadini del sud pontino nell’ambito dell’iniziativa del “Banco Farmaceutico”.

“Sono state 561 le confezioni di farmaci raccolti ufficialmente nelle farmacie aderenti e tante le donazioni volontarie che sono state consegnate a me. Don Cristoforo, il sacerdote dal 2006, ha aderito e promuove la raccolta nel Sud Pontino, durante l’anno continua a raccogliere materiale sanitario che viene messo a disposizione di tutti coloro che ne fanno richiesta.

“La carità non abbia confini… – ha aggiunto il parroco di San Pietro a Minturno -. Di fronte a situazione oserei dire drammatica non possiamo porre limiti agli aiuti, non è accettabile che nel terzo millennio la gente debba scegliere se mangiare o curarsi, tante volte nelle famiglie manca cibo e medicine.

Ancora grazie da parte mia e della comunità parrocchiale di San Pietro ai titolari e collaboratori delle farmacie aderenti: la Farmacia Ciufo in via Francesco Baracca a Grunuovo di Santi Cosma e Damiano, la Farmacia Spaziani Testa sulla via per Castelforte in località Fontana Perrelli a Minturno, la Farmacia Durante sulla via Appia a Marina di Minturno, la Farmacia T.I.A.R. in via Appia a Scauri di Minturno e la Farmacia Centrale di Gaeta.

Grazie ai numerosi volontari non solo quelli legati alla parrocchia, agli amici del CISOM – Gaeta, a quelli dell’ANWI Formia Nordic Walking.

Ancora grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno partecipato attivamente donando i farmaci siete voi i primi che accogliendo l’invito a partecipare recandovi in una delle farmacie aderenti avete permesso la buona riuscita della raccolta in questa XXI Giornata nazionale di raccolta del farmaco, durata una settimana per il rispetto delle norme anti – Covid-19”.

