4 milioni e 999mila euro per il piano straordinario delle opere pubbliche di Anzio

Anzio – Ad Anzio in arrivo dallo Stato 4 milioni e 999.000,00 euro di fondi pubblici, per finanziare importanti progetti di riqualificazione del territorio messi in campo dall’Amministrazione De Angelis.

E’ datato 23 febbraio 2021 l’importante decreto del Ministero dell’Interno che eroga 990.000,00 euro, per la razionalizzazione ed il completamento delle condotte a Lavinio Stazione, 995.000,00 euro per la realizzazione delle condotte delle acque meteoriche lungo la Nettunense (tratto da Via della Fornace a Via della Batteria Siacci) e 770.000,00 euro tra la Via Nettunense e Via Calabria, 990.000,00 euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Cincinnato, 482.000,00 euro per le opere di mitigazione e del rischio idraulico nel comprensorio di Via della Cannuccia e 772.000,00 per quello di Via Casal di Claudia.

In tutto, l’investimento complessivo ammonterà a circa 5 milioni di euro, che si aggiunge al piano triennale delle opere pubbliche varato dall’Amministrazione De Angelis ed ai consistenti stanziamenti previsti nel Bilancio 2021, approvato lo scorso mese di dicembre dal Consiglio Comunale.

“Continua il nostro impegno concreto per la rinascita della Città – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – e per la pianificazione di tutte le opere necessarie per la riqualificazione e per l’ammodernamento del territorio comunale. I 5 milioni di euro del Ministero dell’Interno, si aggiungono ai 5 milioni stanziati dall’Amministrazione per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, per la ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici e per tutta una serie di opere pubbliche che saranno cantierate nel corso dell’anno”.

Rispetto alla concessione del finanziamento statale esprime soddisfazione anche il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana: “L’ottimo lavoro di programmazione, portato avanti insieme al nostro Ufficio Tecnico, alla Commissione ed a tutta la maggioranza, ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo. Questa mattina, in vista dei primi contributi che arriveranno già nei prossimi giorni, abbiamo avviato la pianificazione della progettazione ed il percorso in vista del successivo iter per la realizzazione delle nuove opere pubbliche”.