Acilia, Di Giovanni replica a Grazioli: “Accuse insensate, il Municipio non fa perquisizioni”

Ostia – “Il Municipio non è un un organo giudiziario: non fa perquisizioni dentro i centri sportivi”. Così Antonino Di Giovanni, capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio, replica alle dichiarazioni di Giuseppe Grazioli, esponente di Azione nel X Municipio (leggi qui), in riferimento a quanto accaduto in un centro sportivo di Acilia (leggi qui).

“Il Municipio – spiega Di Giovanni a ilfaroonline.it – è tenuto a verificare se vengano rispettate le norme di sicurezza, quelle igienico-sanitarie, e tutto ciò che rientra nelle norme concessorie, cosa che abbiamo fatto. Le istituzioni non fanno indagini: sono accuse insensate. Il Municipio, lo ripeto, non può entrare in un centro sportivo e cercare droga o armi: quello è un compito che spetta alle forze dell’ordine”.

“Nessuno – continua – ci è venuto a segnalare alcuna criticità, altrimenti avremmo immediatamente contattato le autorità competenti. Ovviamente ci dispiace molto per quanto accaduto, e ci auguriamo che vengano presi seri provvedimenti nei confronti dei responsabili”, conclude il capogruppo del M5S.

